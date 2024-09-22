Завершено благоустройство пляжа «Ласковый»

Его отличает наличие рекреационных зон для маломобильных граждан Как сообщили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина, масштабное благоустройство трех самых популярных пляжей Курортного района - «Северный», «Дюны» и «Ласковый», завершено.
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