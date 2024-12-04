Диетолог Кабанов: идеальный ужин должен состоять из растительных белков

Здоровое питание предполагает, что не менее 15% калорий в сутки будут состоять из белков. Причем лучшим вариантом считаются нежирные растительные белки, особенно если речь идет об ужине, рассказал диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов Общественной Службе Новостей.
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