Диетолог Кабанов: идеальный ужин должен состоять из растительных белков

Здоровое питание предполагает, что не менее 15% калорий в сутки будут состоять из белков. Причем лучшим вариантом считаются нежирные растительные белки, особенно если речь идет об ужине, рассказал диетолог-консультант, замдиректора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов Общественной Службе Новостей.