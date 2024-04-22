Субботник провели вблизи реки Клязьмы в Лосино-Петровском

Берега Клязьмы очистили на субботнике в Лосино-Петровском. Участие в акции приняли свыше 100 представителей предприятий округа, студентов, школьников, активистов общественных организаций, работников администрации и горожан.
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