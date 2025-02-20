На кого попадают «Реал», «ПСЖ» Сафонова и другие топы? Все расклады плей-офф Лиги чемпионов: вот что решит жребий

Разбираемся с 1/8.Прошла 1/16 нового формата ЛЧ — и не без огня! Мбаппе в одного просто уничтожил «Сити»: англичане, кажется, так и не смогли оправиться после сумасшедшего камбека на прошлой неделе — с тремя голами в последние 10 минут.
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