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Долг Украины вырос в 20 раз с 2011 года и достиг 214 млрд долларов

Долг Украины вырос в 20 раз с 2011 года и достиг 214 млрд долларов

Долг Украины с 2011 года увеличился более чем в 20 раз, достигнув 214,18 млрд долларов на 31 июля 2026 года.

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