Губернатор Аризоны наложила вето на первую в стране меру по резервированию биткоинов

Губернатор Аризоны Кэти Хоббс наложила вето на законопроект S.B. 1025, который мог бы сделать штат первым в США, официально разрешившим инвестирование государственных средств в цифровые активы, включая биткоины.
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