В 45-50 лет женщины вдруг резко становятся ленивыми, безразличными и не хотят удерживать мужей?

schober969 Шобер

А мне стало интересно,вот везде громко заявляют об ответственности, которую мужчины якобы несут. Вопрос : в чём она заключается и куда они её "несут"? Может кто-нибудь сформулировать, о чём речь, какая такая ответственность, которая так пугает мужчин? Женщина так же,как и он, работает, занимается домом, детьми, стрика-уборка-готовка-магазины. А мужчина отработа,пришёл,поел и на диван, в готовности взять на себя ответственность... Вопрос только за что ???