«Мужчины-то рассчитывали, что женское трудолюбие это пожизненная опция, а оказывается, что нет.
В 45-50 лет женщины вдруг резко становятся ленивыми, безразличными и не хотят удерживать мужей?
Комментарии
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schober969 Шобер
А мне стало интересно,вот везде громко заявляют об ответственности, которую мужчины якобы несут. Вопрос : в чём она заключается и куда они её "несут"? Может кто-нибудь сформулировать, о чём речь, какая такая ответственность, которая так пугает мужчин? Женщина так же,как и он, работает, занимается домом, детьми, стрика-уборка-готовка-магазины. А мужчина отработа,пришёл,поел и на диван, в готовности взять на себя ответственность... Вопрос только за что ???
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10 час.
Виктор Белогорцев
и в чем проблема? пинка под зад и пусть идет отдыхает
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9 час.
владимир рябченко
"когда женщина вступила в игру..." просто она уже не игрок...
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7 час.
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