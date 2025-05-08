Визит Си Цзиньпина на Парад в Москву – это о ценностях

При всех отличиях подходов России и Китая к решению широкого круга вопросов в самом важном подходы Москвы и Пекина совершенно одинаковые – в мире не может быть узкой группы государств, навязывающих свои интересы всем остальным.
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