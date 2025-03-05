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Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Белоруссию для переговоров

Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского в Белоруссию для переговоров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил российского и американского коллег Владимира Путина и Дональда Трампа, а также главу киевского режима Владимира Зеленского в Белоруссию, где они смогли бы провести переговоры.

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ЛС
Лидия Санникова
Очередное вранье? Как раньше?
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