Песков: Латвия вдохновлена пошлинами США, но от торговых войн с РФ потеряет сама

Латвия сама многое потеряет из-за намерения ввести пошлины на российское и белорусское зерно. Об этом 10 сентября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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