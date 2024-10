Игра по «Тетради Смерти», релиз и оценки Neva, системки DA: The Veilguard и CoD: Black Ops 6…

Состоялся релиз Neva от авторов Gris, журналисты опубликовали первые отзывы; Saber выкатила обзорный трейлер контентной поддержки Space Marine 2; стали известны системные требования Call of Duty: Balck Ops 6 и Dragon Age: The Veilguard; The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II выйдет за пределы Японии и Азии в феврале; Bandai Namco из .