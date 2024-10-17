АRМ: гипертония ведет к затвердеванию бронхов

Ученые из Института науки и технологий Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия) установили, что высокое кровяное давление уплотняет бронхи и повышает сопротивление дыхательных путей, ухудшая дыхательную способность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии