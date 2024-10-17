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АRМ: гипертония ведет к затвердеванию бронхов

АRМ: гипертония ведет к затвердеванию бронхов

Ученые из Института науки и технологий Федерального университета Сан-Паулу (Бразилия) установили, что высокое кровяное давление уплотняет бронхи и повышает сопротивление дыхательных путей, ухудшая дыхательную способность.

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