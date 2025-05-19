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Ротару: «Мова – это оружие, никаких коммуникаций с врагом»

Ротару: «Мова – это оружие, никаких коммуникаций с врагом»

Политнавигатор С младшей сестрой украинской артистки Софии Ротару Аурикой после начала СВО «произошла транформация».

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Комментарии
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Владимир Витковский
... единственное достоинство этой тупой семейки- безголосая бездарность, настолько тупы, что не понимают, что если бы не Советская Власть- дальше свинарника их паны не пустили бы...
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9 час.
Vladimir Lioubimcev
А кто такая эта   Аурика? София Ротару была распиарена,  поэтому и известна, а  Аурика кто?  Да какая нам разница, на каком языке Аурика будет изъясняться? Хоть на обезьяннем...
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7 час.
Nana Абраменко
молдованка ротарь рвет  жопу  за мову,  полный  дурдом на той украине🤪🤪🤪
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1 час.
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