Политнавигатор С младшей сестрой украинской артистки Софии Ротару Аурикой после начала СВО «произошла транформация».
Ротару: «Мова – это оружие, никаких коммуникаций с врагом»
Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
... единственное достоинство этой тупой семейки- безголосая бездарность, настолько тупы, что не понимают, что если бы не Советская Власть- дальше свинарника их паны не пустили бы...
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9 час.
Vladimir Lioubimcev
А кто такая эта Аурика? София Ротару была распиарена, поэтому и известна, а Аурика кто? Да какая нам разница, на каком языке Аурика будет изъясняться? Хоть на обезьяннем...
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7 час.
Nana Абраменко
молдованка ротарь рвет жопу за мову, полный дурдом на той украине🤪🤪🤪
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1 час.
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