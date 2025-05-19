Ротару: «Мова – это оружие, никаких коммуникаций с врагом»

... единственное достоинство этой тупой семейки- безголосая бездарность, настолько тупы, что не понимают, что если бы не Советская Власть- дальше свинарника их паны не пустили бы...

Vladimir Lioubimcev

А кто такая эта Аурика? София Ротару была распиарена, поэтому и известна, а Аурика кто? Да какая нам разница, на каком языке Аурика будет изъясняться? Хоть на обезьяннем...