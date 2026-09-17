Мнение: «Конгресс разрешил американскому президенту «выстрелить себе в ногу», – Павел Фельдман

Профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман в программе «Мнение» заявил, что принятие закона об «адских санкциях» против России дает президенту США Дональду Трампу рычаги влияния на Россию, Иран и их партнеров, но использовать их глава Белого дома вряд ли будет.