❗️Путин: Украинские боевики «даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место» «Это люди с идеологией неонацизма.
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❗️Путин: Украинские боевики «даже на конкурсе идиотов заняли бы второе место» «Это люди с идеологией неонацизма.