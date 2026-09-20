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FiNE NEWS

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Поклонники Канье Уэста ринулись в суд: первые иски к организаторам шоу в Питере уже летят!

Представьте: вы с горящими глазами покупаете билет на долгожданный концерт Канье Уэста, мечтаете о мощном шоу на «Газпром Арене», а потом бац — и всё летит в тартарары.

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