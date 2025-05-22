В двух регионах временно России ограничили мобильный интернет

Решение о временном отключении мобильного интернета на фоне масштабной атаки украинских беспилотников приняли власти Тульской и Владимирской областей, об этом 21 мая сообщили в пресс-центрах правителства областей.
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