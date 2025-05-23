Приближённые к Шойгу всё ещё получают денежную выгоду от армии — правда или слухи?

По информации, полученной из Telegram-канала INSIDER-T, осведомленные источники сообщают, что родственники и близкие к экс-министру обороны Сергею Шойгу продолжают зарабатывать на оборонном секторе страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии