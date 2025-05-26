«Хамло»: жених Бородиной показал свое истинное лицо в шоу «Сокровища императора»

Избранник ведущей удивил своими капризами. Ксения Бородина и Николай Сердюков предоставлено Пресс-службойКсения Бородина приняла участие в шоу «Сокровища императора» в паре со своим избранником Николаем Сердюковым.
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