Политолог Забаринский о чемпионате России по пахоте: «Способствует увеличению интереса к селу у молодежи»

С 16 по 18 августа в Саратовской области проходит XI чемпионат России по пахоте. Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Георгий Забаринский объяснил, почему это важное мероприятие:«Наша страна традиционно является сильным производителем сельхозпродукции.