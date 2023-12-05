Состоялась встреча рабочих групп с представителями обоих берегов Днестра

Четвертое в этом году заседание рабочих групп по развитию автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры состоялось в понедельник в формате видеоконференции с участием экспертов с обоих берегов Днестра.
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