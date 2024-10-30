Турецкий электрический подводный беспилотник STM NETA 300 Два макета АНПА NETA 300 в разных конфигурацияхТурецкая компания STM Defense Technologies Engineering and Trade Inc.
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Турецкий электрический подводный беспилотник STM NETA 300 Два макета АНПА NETA 300 в разных конфигурацияхТурецкая компания STM Defense Technologies Engineering and Trade Inc.
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