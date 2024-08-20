На развязке трасс А-180 и А-120 в Ленобласти полностью перекроют съезд

21 августа В Ломоносовском районе Ленинградской области на транспортной развязке перекроют съезд с федеральной трассы А-180 «Нарва» на федеральную трассу А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в направлении Гатчины.
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