Цитата дня.https://t.me/sharansky/85289На всякий случай текстом.Границу надо защищать под Кушкой, если мы не хотим потом защищать её под Таганрогом.
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