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Границу надо защищать под Кушкой, если мы не хотим потом защищать её под Таганрогом...

Цитата   дня.https://t.me/sharansky/85289На  всякий  случай  текстом.Границу   надо  защищать  под  Кушкой,   если  мы не  хотим  потом  защищать её  под Таганрогом.

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