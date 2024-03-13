В доме на проспекте Мира починили полотенцесушитель

Редакция «ЗБ» ответила на вопросы читателей Что будет в бывшем детском саду на проезде Шокальского? Что планируется сделать в детском саду за домом 20 на проезде Шокальского? Он несколько лет как выселен, но территория ухоженная, дорожки чистят.
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