В доме на проспекте Мира починили полотенцесушитель

Редакция «ЗБ» ответила на вопросы читателей Что будет в бывшем детском саду на проезде Шокальского? Что планируется сделать в детском саду за домом 20 на проезде Шокальского? Он несколько лет как выселен, но территория ухоженная, дорожки чистят.