Курская область получила дополнительное вооружение

В Курскую область поставлены дополнительные средства ракетно-артиллерийского вооружения. Это было сделано по запросу оперативного штаба региона, сообщили в Министерстве обороны РФ в воскресенье, 25 августа.
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