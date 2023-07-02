«Не знаю, как мне жить»: тяжелобольная Тарасова выступила с признанием

Тренер по фигурке рассказала, из-за чего обратилась к медикам в седьмой раз за месяцЗаслуженный тренер Татьяна Тарасова обратилась к публике после вестей о тяжелом состоянии, в котором она, по некоторым данным, оказалась из-за проблем с давлением.