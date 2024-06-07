Выражаем благодарность всем неравнодушным жителям района, оказавшим поддержку в сборе средств на похороны Сергея Тарасова.
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Выражаем благодарность всем неравнодушным жителям района, оказавшим поддержку в сборе средств на похороны Сергея Тарасова.