Российские военные подбили дронами американский бронеавтомобиль ВСУ

Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса показали журналистам трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh ВСУ, который является заменой известному Hummer и стоит около полумиллиона долларов.
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