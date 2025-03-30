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Российские военные подбили дронами американский бронеавтомобиль ВСУ

Российские военные подбили дронами американский бронеавтомобиль ВСУ

Военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса показали журналистам трофейный американский бронеавтомобиль Oshkosh ВСУ, который является заменой известному Hummer и стоит около полумиллиона долларов.

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