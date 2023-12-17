Директора УК задержали после отравления людей газом под Ульяновском

В Ульяновской области задержан директор управляющей компании, которая оказывала услуги жителям Цильнинского района, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате которых угарным газом отравились девушка и мужчина.
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