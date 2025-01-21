Миронов предложил освободить совершеннолетних детей-сирот от оплаты ЖКХ

В Госдуму внесут соответствующий законопроект Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Государственной думы Галина Хованская внесут в Думу законопроект, которым предлагается освободить совершеннолетних детей-сирот от оплаты коммунальных услуг в случае признания их малоимущими.