Путин заявил о готовности начать мирные переговоры по Украине всего с одним условием: главное за сутки

МОСКВА, 8 ноября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Киевом, но на условиях, учитывающих современные реалии, расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированную в лесополосе технику ВСУ, а Зеленский назвал замороженные активы России украинскими.