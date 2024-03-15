Грузия хочет вернуть трубопровод Баку-Супса Тбилиси надеется возобновить транспортировку нефти по трубопроводу Баку-Супса в 2024 году.
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Грузия хочет вернуть трубопровод Баку-Супса Тбилиси надеется возобновить транспортировку нефти по трубопроводу Баку-Супса в 2024 году.
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