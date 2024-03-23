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Пришлось извиняться за правду: одесситка просила прощения за высказывания о «Правом секторе»*

Пришлось извиняться за правду: одесситка просила прощения за высказывания о «Правом секторе»*

Пришлось извиняться за правду: одесситка просила прощения за высказывания о «Правом секторе»* Евгения КомароваУчительница химии лицея № 73 в Одессе оказалась в центре скандала из-за своих высказываний о «Правом секторе»*.

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