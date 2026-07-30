Обучение общественных наблюдателей стартовало в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде началось обучение общественных наблюдателей, которые в дни голосования на предстоящих выборах депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Нижегородской области будут работать на всех без исключения избирательных участках столицы Приволжья.
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