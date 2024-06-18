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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алина Лысенко: «Мы не смогли отобраться на Олимпиаду, так как нам не дали набрать необходимых рейтинговых очков. Обиды у меня нет»

«Мы не смогли отобраться на Олимпиаду в Париже по причине того, что нам не дали набрать необходимых рейтинговых очков.

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