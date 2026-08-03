Происшествия
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Происшествия

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На трассе в Югре сотрудники полиции перехватили наркосбытчика, который вёз в тайнике иномарки почти 10 кг гашиша

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в ходе реализации оперативной информации совместно с экипажем ДПС Госавтоинспекции ОМВД России по г.

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