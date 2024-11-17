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Фёдор Смолов объявил награду тому, кто поможет найти его дорогие часы

Фёдор Смолов объявил награду тому, кто поможет найти его дорогие часы

Футболист гарантировал анонимность человеку, который предоставит ему информацию об украденной вещи.Нападающий ФК "Краснодар" Фёдор Смолов разместил на своей странице в соцсети объявление, в котором пообещал вознаградить человека, предоставившего информацию о его украденных часах.

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