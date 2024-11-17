Фёдор Смолов объявил награду тому, кто поможет найти его дорогие часы

Футболист гарантировал анонимность человеку, который предоставит ему информацию об украденной вещи.Нападающий ФК "Краснодар" Фёдор Смолов разместил на своей странице в соцсети объявление, в котором пообещал вознаградить человека, предоставившего информацию о его украденных часах.