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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    в  принципе пусть  придуривается,,но  вот  зачем  это  поощряет  государство??? не пойму,,у них  уже  сейчас  некому ...Маск счел безумие...
  • Eduard
    Есть мужчина и женщина остальное придуривание.Признаки переставить тоже нельзя!Маск счел безумие...
  • Eduard
    Согласен! Тут нагло оружие передают,убивают,но в тюрьме никто не сидит,а тутза ерунду пытаются осудить!Маск счел безумие...

Путин открыл первую очередь кинопарка Москино в Москве

Президент России Владимир Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино в Москве. Российский лидер и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в парке "Зарядье" принимают участие в открытии новых объектов московской инфраструктуры.

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