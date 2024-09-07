Путин открыл первую очередь кинопарка Москино в Москве

Президент России Владимир Путин дал старт открытию первой очереди кинопарка Москино в Москве. Российский лидер и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в парке "Зарядье" принимают участие в открытии новых объектов московской инфраструктуры.
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