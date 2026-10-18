Разговоры о росте цен сегодня можно услышать где угодно — в транспорте, на кухне, в очереди у кассы. Люди лихорадочно пытаются понять, как уберечь накопления, и всё чаще звучит идея, которая на первый взгляд кажется чуть ли не гениальной: а что если вложить деньги не в банк и не в ценные бумаги, а в обычные вещи? Купить побольше круп, бытовой химии, техники, сахара — и пусть инфляция делает что хочет.