Lockheed Martin презентует первый истребитель F-16 Block 70 для ВВС Тайваня

Грег Ульмер, президент Lockheed Martin Aeronautics, выступает на церемонии выпуска первого нового тайваньского истребителя F-16 Block 70 Компания Lockheed Martin представила первый новый истребитель F-16 Block 70, построенный на Тайване, во время церемонии выкатки на предприятии компании в Гринвилле, Южная Каролина, 28 марта 2025 года.