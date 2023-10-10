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Закон, порядок, государство

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Военные врачи медицинского батальона Южного военного округа впервые провели операцию «на открытом сердце» вблизи линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении

Военные врачи медицинского батальона Южного военного округа впервые провели операцию «на открытом сердце» вблизи линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении

Главная цель военных медиков – остановить кровотечение, удалить осколки и создать все условия для заживления раны и после этого эвакуировать пациентов в профильные медучреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.

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