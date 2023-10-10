Военные врачи медицинского батальона Южного военного округа впервые провели операцию «на открытом сердце» вблизи линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении

Главная цель военных медиков – остановить кровотечение, удалить осколки и создать все условия для заживления раны и после этого эвакуировать пациентов в профильные медучреждения для дальнейшего лечения и реабилитации.
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