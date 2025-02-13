Маск: США стоит перестать вмешиваться в дела других стран

Соединенным Штатам нужно прекратить вмешательства в дела других стран и обратить внимание на собственные проблемы, заявил глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск в ходе выступления на Всемирном саммите правительств в ОАЭ.