Боец с позывным Бага: ВСУ засыпают кассетными боеприпасами Токмак

Окрестности Токмака и ближайшие населенные пункты буквально засыпаны кассетными бомбами. О тяжелой обстановке в этом районе РИА «Новости» рассказал старший группы разминирования ВС РФ, заместитель командира взвода саперов с позывным Бага.
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