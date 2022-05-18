Житель Запорожья наладил продажу оружия из мест ведения боевых действий

США пока затормозили процесс принятия решения о выделении почти 40 млрд долларов помощи Украине. Американские политики, похоже, начали что-то "подозревать" и потребовали представить им ясную картину, на какие цели эти средства будут израсходованы.
США пока затормозили процесс принятия решения о выделении почти 40 млрд долларов помощи Украине. Американские политики, похоже, начали что-то "подозревать" и потребовали представить им ясную картину, на какие цели эти средства будут израсходованы.
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