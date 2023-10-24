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Военный эксперт Дандыкин: РФ укрепляет свои позиции на донецком направлении

Военный эксперт Дандыкин: РФ укрепляет свои позиции на донецком направлении

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью «Известиям» отметил, что позиции Российской армии на донецком направлении значительно укрепились после того, как российские подразделения зачистили территорию в окрестностях Авдеевки и подняли над ней российский флаг.

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