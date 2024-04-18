В Чувашии мужчина чуть не ослеп, пересаживая цветок

Житель Чувашии чуть не ослеп, когда пересаживал цветы. Он обратился в круглосуточный кабинет неотложной помощи Республиканской клинической офтальмологической больницы и рассказал, что сок молочая комнатного попал ему в глаз.
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