НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Последние новости

1 подписчик

В Чувашии мужчина чуть не ослеп, пересаживая цветок

В Чувашии мужчина чуть не ослеп, пересаживая цветок

Житель Чувашии чуть не ослеп, когда пересаживал цветы. Он обратился в круглосуточный кабинет неотложной помощи Республиканской клинической офтальмологической больницы и рассказал, что сок молочая комнатного попал ему в глаз.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх