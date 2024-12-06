Силуанов заявил, что Россия использует доходы от иностранных активов на развитие регионов

Россия использует доходы от активов стран Запада на поддержку и развитие регионов страны. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с журналистом Павлом Зарубиным "Мы точно так же используем эти деньги, только используем эти деньги на развитие, поддержку регионов", – сказал министр, которого цитирует ТАСС.