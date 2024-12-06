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Силуанов заявил, что Россия использует доходы от иностранных активов на развитие регионов

Силуанов заявил, что Россия использует доходы от иностранных активов на развитие регионов

Россия использует доходы от активов стран Запада на поддержку и развитие регионов страны. Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в беседе с журналистом Павлом Зарубиным "Мы точно так же используем эти деньги, только используем эти деньги на развитие, поддержку регионов", – сказал министр, которого цитирует ТАСС.

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