Американский суд запретил Джонтэю Портеру возобновить карьеру в Греции. В НБА игрок пожизненно отстранен за ставки

Прошение пожизненно отстраненного в НБА форварда на участие в чемпионате Греции было отклонено федеральным судьей во вторник, через неделю после того, как бывший игрок «Торонто» признал себя виновным в сговоре, связанном со ставками.
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