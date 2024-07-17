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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Американский суд запретил Джонтэю Портеру возобновить карьеру в Греции. В НБА игрок пожизненно отстранен за ставки

Прошение пожизненно отстраненного в НБА форварда на участие в чемпионате Греции было отклонено федеральным судьей во вторник, через неделю после того, как бывший игрок «Торонто» признал себя виновным в сговоре, связанном со ставками.

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