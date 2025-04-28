Раскрыты подробности переговоров Путина и Аббаса

Президент Палестины Махмуд Аббас встретится с российским коллегой Владимиром Путиным 10 мая, лидеры двух стран обсудят обстановку в секторе Газа, Иерусалиме и на Западном берегу, продолжающихся израильских атак и гуманитарной ситуации.
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