Раскрыты подробности переговоров Путина и Аббаса

Будь в курсе✴

Президент Палестины Махмуд Аббас встретится с российским коллегой Владимиром Путиным 10 мая, лидеры двух стран обсудят обстановку в секторе Газа, Иерусалиме и на Западном берегу, продолжающихся израильских атак и гуманитарной ситуации.